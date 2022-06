Hindistanda qadının hər gün əriştə hazırlaması ailə başçısını qəzəbləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o boşanma tələbi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. Bildirilir ki, qadın başqa yemək hazırlaya bilmədiyi üçün gündə 3 dəfə sadəcə əriştə bişirib. Ailə başçısının şikayətindən sonra məhkəmə keçirilib. Tərəflər razılaşma əsasında boşanıb.

Yerli mənbələrin məlumatına görə, Hindistanda bir neçə belə şikayət var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.