Rədd cavabı alan erməni əsilli ulduz PƏRT OLDU

Erməni əsilli şou-biznes ulduzu Kim Kardaşyanın Böyük Britaniyada Kraliçanın Platin Yubileyinə qatılmaq arzusu puç olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bütün səylərinə baxmayaraq, Bukingem Sarayının rəsmiləri Kim Kardaşyanın yubileydə iştirak etmək xahişini rədd ediblər.

Çox nadir hallarda hansısa dəvətə rədd cavabı alan Kardaşyan çox təəccüblənib.

Qeyd edək ki, şənbə günü keçiriləcək Platin Yubileydə iştirak etmək üçün Kardaşyan biletləri başqa yollarla almağa çalışır və hətta biletlərin VIP olmamasına etiraz etmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.