Rusiya donanması 40-dan çox gəminin iştirakı ilə Sakit Okeanında təlimlərə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, hərbi təlimlərə gəmilərlə yanaşı 20 təyyarə, sualtı qayıqlar, qayıqlar və digərləri cəlb edilib. Təlimlər bir həftə davam edəcək.

