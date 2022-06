UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Belarus-Azərbaycan oyununun hakimləri müəyyənləşib.

Metbuat.az AFFA-ya istinadla xəbər verir ki, matçın baş hakimi isveçli Məhəmməd Əl-Hakim olacaq. Ona Fredrik Kliver və Markus Lundqren Klitte kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Qranit Magedonçi yerinə yetirəcək.

Matç iyunun 6-da Serbiyanın Novi Sad şəhərindəki “Karadjordje” stadionunda Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də start götürəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.