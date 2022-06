“Ərdoğan böhranları fürsətə çevirir, Türkiyə regional gücdür: Yunanıstanda narahatlıq

“Türkiyə Egey və Aralıq dənizinin şərqində real regional gücə çevrilir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yunanıstanın millət vəkili Kirakos Velopoulus parlamentdəki çıxışı zamanı belə deyib. O bildirib ki, Türkiyənin güclü ölkəyə çevrilməsi narahatlıq yaradır. Millət vəkilinin sözlərinə görə, Türkiyənin texnologiya və hərbi sahədə əldə etdiyi uğurlar reallığı ortaya qoyur. Millət vəkili Türkiyənin güclü ölkəyə çevrilməsində Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın həmlələrinin rolu olduğunu ifadə edib.

“Ərdoğan böhranları fürsətə çevirir” deyən millət vəkili, Yunanıstanın Ankara qarşısında ciddi həmlələr edə bilməməsindən şikayətlənib.

