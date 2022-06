BMT müharibənin 100-cü günündə "Rusiya-Ukrayna müharibəsinin qalibi olmayacaq" xəbərdarlığını edib.

Metbuat.az "Al Jazeera" nəşrinə istinadən məlumat verir ki, BMT münaqişə zamanı 9,000-dən çox mülki şəxsin öldürüldüyünü təsdiqləyib və əlavə edib ki, davam edən hərbi əməliyyatlar ölənlərin sayını müəyyənləşdirməyi daha da çətinləşdirir.

