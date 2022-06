ABŞ-ın Oklahoma ştatındakı məktəbdə müəllimə 16 yaşlı şagirdinə çılpaq fotolarını və videolarını göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 28 yaşlı İvi adlı müəllimə şagirdinin onu bəyəndiyi barədə məlumat eşidib. Müəllimə buna görə də şagirdinə foto və video göndərib. Lakin şagirdi görüntüləri dostları bölüşüb. Nəticədə görüntülər məktəbə yayılıb. Müəllimə barəsində araşdırmalar başlayıb. O, nəzarətə götürülüb.

