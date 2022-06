Bakının “Səbail” klubu daha bir futbolçusu ilə yeni müqavilə bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt klubu gənc yarımmüdafiəçisi Ədilxan Qarəhmədovla sözləşməni yeniləyib. Klubun mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə, 21 yaşlı futbolçu ikiillik müqaviləyə imza atıb.

“Səbail” daha əvvəl Adil Nağıyev və Ruslan Hacıyevlə də yeni müqavilə imzalamışdı.

