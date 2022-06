Sahil Babayev istefa verib? - AÇIQLAMA

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayevin vəzifəsindən istefa verməsi ilə bağlı xəbər yayılıb.

Metbuat.az Qazet.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat almaq üçün nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin “qaynar xətti”nə müraciət edib.

Nazirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin əməkdaşı Müşkinaz Qasımova bildirib ki, bu məlumat həqiqətə uyğun deyil.

“Yayılan xəbər həqiqəti əks etdirmir. Nazir hazırda öz vəzifəsində çalışır”.

Qeyd edək ki, bu barədə məlumatı ilk olaraq paytaxt.org xəbər saytı yayıb.

