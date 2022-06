Ukraynada müharibənin 100-cü günü... - Zelenskidən müraciət

Bu gün Rusiya və Ukrayna arasında davam edən müharibənin 100-cü günüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bununla bağlı Kiyevdən ukraynalılara videomüraciət edib.

“Bizim komandamız daha böyükdür. Ukrayna Silahlı Qüvvələri buradadır. Ən əsası xalqımız buradadır. Artıq 100-cü gündür Ukraynanı müdafiə edirik. Qələbə bizimlədir. Yaşasın Ukrayna!”, - deyə Zelenski videoda söyləyib.



Xatırladaq ki, Rusiya fevralın 24-ü Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı hərbi əməliyyata başlayıb.

