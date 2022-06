Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ceyms Şarp Kraliça Elizabetin taxtda 70 illik yubileyi münasibəti paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir tviter hesabında yubiley münasibətilə ağac əkdiyini qeyd edib.

“Ülyahəzrət Kraliça Elizabetin taxtda 70 illik yubileyi münasibətilə iqamətgahımda ağac əkdik”, - deyə C.Şarp paylaşımında bildirib.

