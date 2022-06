Vətəndaş rifahının yaxşılaşdılmasında ciddi irəliləyişləri təmin edən həmin islahatlar üçün əlavə olaraq illik 6 mlrd. manat vəsait ayrılıb.

Metbuat.az-a bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib.



Qeyd edilib ki, 2019-cu ildən ötən dövrdə ölkəmizdə əməkhaqqı, pensiya və digər sosial ödənişlərin artırılmasını nəzərdə tutan ardıcıl islahatlar 4 mln. insanı əhatə edib. Ümumilikdə həmin dövrdə ölkəmizdə 3 sosial islahat paketi həyata keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.