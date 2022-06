Milli Məclisin deputatı Jalə Əhmədovaya ağır itki üz verib.



Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, millət vəkilinin atası Fərhad Əliyev vəfat edib. Onun xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişdiyi bildirilir.

