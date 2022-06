Məhəmməd Adıyev: "De Byazi oyundan əvvəl də çox danışırdı, indi də”

"Azərbaycanın yığmasının baş məşqçisi çox danışır. Oyundan əvvəl də çox danışırdı, indi də.".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan millisinin baş məşqçisi Məhəmməd Adıyev Azərbaycan yığmasına 2:0 hesabı ilə qalib gəldikləri UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin I tur oyunundan sonra mətbuat konfransında Canni De Byazinin "şans amili də öz rolunu oynadı" ifadəsinə münasibət bildirərkən deyib: “Azərbaycan millisinin baş məşqçisi çox danışır. Oyundan əvvəl də çox danışırdı, indi də. Biz az danışıb daha çox şey etməyə çalışan komandayıq. Buna əlavə edəcəyim heç nə yoxdur”, - deyə o qeyd edib.

