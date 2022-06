Atmosferdəki karbon qazı səviyyəsi narahatlıq doğurur

May ayında atmosferdəki karbon qazı səviyyəsi əvvəlki dövrlərlə müqayisədə 50 faiz yüksək olub və iqlim dəyişikliyi ilə bağlı qorxuları artırıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, ABŞ-ın əsas iqlim agentliyi bildirib ki, may ayında atmosferdə karbon qazının konsentrasiyası sənayedən əvvəlki dövrlə müqayisədə 50 faiz yüksək olub və təxminən dörd milyon ildir Yer kürəsində görünməyən səviyyədədir.

Qeyd edək ki, atmosferdəki karbon qazı Yer kürəsinin ətrafında təbəqə əmələ gətirir. Bu təbəqə Günəşdən gələn istiliyi özündə saxlayaraq atmosferdəki istiliyi artırır. Atmosferdə karbon qazının çox olması isə qlobal istiliyə səbəb olur, quraqlıq, daşqın, yanğın kimi fəlakətləri artırır.

