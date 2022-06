Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski xalqına “Qələbə bizim olacaq” deyə müraciət edib.



Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Şərqi Luqansk vilayətinin qubernatoru Ukrayna qüvvələrinin mühüm şəhərdə qələbə qazandığını və Severodonetskdə itirilmiş ərazilərin 20 faizini geri aldığını bildirib.



Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov isə Rusiya bütün məqsədlərinə çatana qədər Ukraynadakı hərbi əməliyyatı davam etdirəcəyini deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.