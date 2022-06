“Qarabağ” klubu futbolçusu Xayme Romero ilə yollarını ayırıb.



Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ispaniyalı yarımmüdafiəçinim başa çatan müqaviləsinin müddətini uzatmayıb.



Romeroya göstərdiyi xidmətlərinə görə təşəkkür edilib və uğurlar arzulanıb.

