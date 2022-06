Cavidan Novruz xanımının fotosunu paylaşdı: "Bağışla, əsas..." - FOTO

"Düz 12 il öncə başıma gələn ən gözəl hadisəm və hadisələrim".

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri aktyor Cavidan Novruz xanımı Mehinlə olan fotosuna yazıb. Sənətçi evlilik ildönümləri olduğunu vurğulayıb:

"12 illiyimiz mübarək, bundan sonra neçə-neçə gözəl 10 illiklər ümüdiylə gələcəyə davam. Həm də doğum gününü ürəkdən təbrik edirəm. Bu, 12 ilə görə ümumilikdə hər şey üçün sənə təşəkkür edirəm. Yaxşı ki, varımsan. Günün sonunda olsa da bağışla, əsas bura yox, reallıqdır.

İşlərimin və beynimin yüklənməsini nəzərə almaq şərtiylə deyək".

