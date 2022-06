Məşhur müğənni Şakira psixoloji sarsıntı keçirdiyi üçün xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ifaçı “Barselona”nın müdafiəçisi Pike ilə münasibətlərinin kəsilməsi səbəbindən stress yaşayıb.

Bu gün cütlük ayrıldıqları ilə bağlı birgə bəyanatla çıxış ediblər. İddialara görə, ayrılığa səbəb furbolçunun davamlı xəyanətləri olub.

Bəyanatdan sonra halı pisləşən Şakira təcili yardım ilə Barselonadakı klinikaların birinə aparılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.