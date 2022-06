Gəncə şəhərində bir neçə nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, şəhər ərazisində 3 avtomobil toqquşub.

Hadisə nəticəsində 1961-ci il təvəllüdlü Maarif Abbasov, 1969-cu il təvəllüdlü İlhamə Məhərrəmova və daha bir neçə nəfər xəsarət alıb.

Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.