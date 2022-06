Meyxanaçılarla bağlı daha bir qalmaqallı video yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər sosial mediada yayılıb. Məclislərin birində meyxanaçı Rüfət Dahi və Baləli Maştağalı arasındakı mübahisə düşüb. Meyxana deyərkən onların sözləri bir-birinə xoş gəlməyib. Mübahisə əlbəyaxa dava ilə nəticələnib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

