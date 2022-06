Səhər saatlarında Kiyev şəhəri raket zərbəsinə məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kiyev şəhər meri Vitali Kliçko “Telegram”da paylaşım edib.

Ukrayna paytaxtının Darnitsk və Dneprovsk rayonlarında partlayış səsləri eşidilib. Vitali Kliçko 1 nəfərin xəsarət aldığı və xəstəxanaya yerləşdirildiyini bildirib.

Rusiya Silahlı Qüvvələrinin hədəfi dəmir yolları olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.