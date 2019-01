Bir müddәt öncә hәbsdәn azad olunan "Xәzәr Lәnkәran" azarkeşi Eliko lәqәbli Elman Tağıyev cәnub klubunda vәzifәyә tәyin olunub.

Fanat.az xәbәr verir ki, o, bundan sonra "Xəzər Lənkəran" futbol klubunun azarkeşlərlə iş üzrə əlaqələndirici nümayəndəsi kimi fәaliyyәt göstәrәcәk.//"Qafqazinfo"

