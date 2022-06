Qazaxıstanda ölkə konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Referendum Komissiyası məlumat yaylb.

Seçici fəallığı 50%-lik həddi keçib və 7 saatlıq səsvermədə 53,43% təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.