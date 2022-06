Nəğməkar-şair Cəlal Qurbanovun Novxanıda atdan yıxılaraq xəsarət almasının görüntüləri ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər sosial mediada yayılıb. Kadrlardan aydın olur ki, hadisə itlərin Qurbanovun atına hücum etməsi nəticəsində baş verib. İtlərdən hürkən at şairi yerə çırpıb.



Qeyd edək, C.Qurbanov hazırda paytaxt xəstəxanalarının birində reanimasiya şöbəsindədir, vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.