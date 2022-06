İsrail hərbçiləri İordan çayının qərb sahilində terror etməkdə şübhəli 13 fələstinlini saxlayıb.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə bazar ertəsi ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, İsrailin təhlükəsizlik qüvvələri İsrail şəhərlərində 20 nəfərin ölümü ilə nəticələnən silsilə terror aktlarına cavab olaraq aprelin 10-dan İordan çayının qərb sahilində genişmiqyaslı antiterror əməliyyatları keçirir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.