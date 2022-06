Bakıda Xətai rayonu ərazisində yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baku.ws-in "qaynar xətti"nə məlumat daxil olub.

Məlumata görə, yanğın Neapol dairəsindəki hasara alınmış ərazidə qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.