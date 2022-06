Rusiya ilə ABŞ arasında tam barışıq indiki şəraitdə mümkün deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TASS-a müsahibəsində ABŞ-ın Moskvadakı səfiri Con Sallivan deyib.

"Rusiya ilə ABŞ arasında münasibətlərin pozulacağını təxmin etməzdim. Bu əlaqələrin nə vaxt düzələcəyi barədə də bir şey deyə bilmərəm. Əminəm indiki şəraitdə bu, baş verməyəcək", - deyə o, cavab verib.

Səfir qeyd edib ki, bəlkə də, gec-tez ölkələr arasında barışıq məqamı gələcək, lakin bu, onun sağlığında baş verməyə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.