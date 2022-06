Bakıda səs-küylü toy mərasimi gerçəkləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, toya hazırlıq prosessini tanınmış rejissor Cəlal Kəngərli sosial şəbəkədəki hesabında paylaşıb. Onun çəkilişini etdiyi toy sahibinin bağ evinin həyətindəki avtomobil kolleksiyası xüsusilə diqqət çəkib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

