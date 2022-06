Müğənni Damlanın Naxçıvanda konsert proqramı zamanı geyindiyi səhnə libası müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkə izləyiciləri onun pencəyin altından parıltılı daşlarla bəzənmiş alt paltarının görünməsini tənqid ediblər.

Bu müzakirələrdən sonra isə müğənni həmin görüntüləri sosial şəbəkə hesabından silib.

