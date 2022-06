Baydenin evində həyəcan: Ölkə başçısı təcili təxliyə edildi

ABŞ Prezidenti Co Bayden və həyat yoldaşı Cill Bayden Delaver ştatındakı evlərindən təcili təxliyə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb yüngül mühərrikli təyyarənin ölkə başçısının qaldığı evin ətrafındakı uçuşa qadağan edilmiş bölgəyə daxil olması olub. Xüsusi xidmət təşkilatının məlumatına görə, təyyarəyə dərhal müdaxilə edilib. Layner uçuşa qadağan edilmiş bölgədən uzaqlaşdırılıb. Məlum olub ki, pilot təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmədiyi üçün səhvən uçuşa qadağan edilmiş hava məkanına daxil olub.

Təhlükə olmadığı üçün Bayden ailəsi yenidən sahildəki evinə qayıdıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.