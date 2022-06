"Uşaqların başını yandırırdılar, "kalqotka" ilə əl-qolunu bağlayırdılar. Açar itəndə uşaqların əllərinə dağ basırdılar ki, gedib açarı tapıb gətirsinlər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri İTV-yə açıqlamasında Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən "Sevgi Evi" adlı qadın və uşaq sığınacağında zorakılıq görən qızcığaz danışıb.

O bildirib ki, sığınacağın təşkilatçısı Könül Qasımova azyaşlıları ac saxlayıb, döyüb və qaranlıq zirzəmiyə atıb.

Ətraflı videoda izləyə bilərsiniz:

