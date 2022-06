​Azərbaycanlı influenserlər arasında dava: Bir-birlərini ifşa etdilər - FOTO

Azərbaycanlı influenserlər arasında yenə qalmaqal yarandı.

Metbuat.az xəbər verir ki, instaqramda Hemistyle olaraq tanınan Həmidə Hacıyeva ad gününə dəvət edəcək xanımları votsap qrupuna əlavə edərək tarix və məkan barədə məlumat verib.

Daha sonra Leyla Muradlı (Leila Land) qrupu tərk edib.

Şəfəq Məmmədova (wefegm) daxil olmaqla bir neçə influenser Leylanın ünvanına xoşagəlməz ifadələr işlədib.

Leylaya isə qrupda yaxın olan xanımlardan biri yazışmaların skrinlərini atıb. Bundan hiddətlənən Muradlı instaqramda status paylaşaraq, sözügedən mesajları hekayəsində yayaraq həmin şəxsləri ifşa edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.