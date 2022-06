Qazaxıstanın "Kayrat" futbol komandası baş məşqçi Kurban Berdıyevlə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Kurban Berdıyev "Kayrat"da 2021-ci ilin yayından baş məşqçi kimi çalışıb. Almatı komandası onun rəhbərliyi altında ötən mövsüm Qazaxıstan çempionatında 3-cü, UEFA Konfrans Liqasında "Qarabağ"la birgə yer aldığı qrupda 4-cü yeri tutub. Hazırda "Kayrat" 12 oyundan 16 xalla 8-ci yerdə gedir.

