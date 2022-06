Geoloq İraqda eksponatların qaçaqmalçılığına görə 15 il həbs cəzası ALDI

Metbuat.az bu barədə xarici KİV-ə istinadla xəbər verir.

Təqaüdçü geoloq Cim Fitton tarixi 200 ildən çox olduğu aşkar edilən əşyaları ələ keçirərək ölkədən çıxarmağa çalışıb. Vəkili və ailəsi isə 66 yaşlı Cimin cinayət niyyətinin olmadığını iddia edib.

Qeyd edək ki, geoloq hava limanında mühafizələrin onların baqajında əşyalar aşkar etdikdən sonra həbs edilib. O, ölkənin qədim yerləri üzrə turizm ekspedisiyasının bir hissəsi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.