Moskvanın ən önəmli generallarından biri olan Roman Kutuzov Donbas bölgəsindəki döyüşlər zamanı öldürülüb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, bu xəbəri Rusiyanın dövlət mediası təsdiqləyib.

"Rossiya 1" dövlət telekanalının müxbiri general-mayor Roman Kutuzovun Ukraynanın bölgədəki yaşayış məntəqəsinə hücumu zamanı öldürüldüyünü bildirib.

Bildirilib ki, general Kutuzov özünü Donetsk Xalq Respublikası elan etmiş qoşunlara komandanlıq edib.

