Müğənni Nurlan Əzizbəylinin oğlu Mehran universitetə qəbul olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi öz instaqram hesabında məlumat yayıb.

"Sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Gözümün ağı-qarası, Mehranım ali məktəbə daxil oldu.Bütün arzusunda olan valideynlərə bu sevinci dadmaq nəsib olsun İnşallah".

