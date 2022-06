Bakının Nərimanov rayonunda yerləşən Məktəb-Lisey Kompleksinin müəllimi Tərəqqi Məsumə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məktəb-lisey məlumat yayıb.

Bildirilib ki, o, uzun sürən ürək xəstəliyindən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Məsumə Tərəqqi sözügedən təhsil ocağında ingilis dili fənnini tədris edib.

