Bakı Dövlət Universitetini Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının professoru, filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti Nəsir Əhmədli vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 80 yaşında vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.