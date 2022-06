Dominikan Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri Orlando Jorje Mera hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, nazir iş yerində dostu Migel Kruz tərəfindən güllələnib. Məlumata görə, binada 7 dəfə silah səsi eşidilib. Nazir həyatını itirib. Hadisəni törədən şəxs nəzarətə götürülüb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Qeyd edək ki, Mera iki ildir nazir vəzifəsini icra edirdi.

