Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksinə yeni direktor təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə Azərbaycanın məşhur şahmatçısı Zeynəb Məmmədyarova təyinat alıb.

39 yaşlı qrossmeyster bu postda Natiq Əliyevi əvəzləyib.

Qeyd edək ki, Zeynəb Məmmədyarova Şəhriyar Məmmədyarov və Türkan Məmmədyarovanın bacısıdır. Ailənin hər üç övladı Azərbaycanın şahmatdan ibarət milli komandasının üzvləridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.