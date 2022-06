Kəlbəcərdə çəkilən video 1 milyondan çox izlənmə sayı toplayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qəbələnin Qəmərvan kəndindən olan məşhur “Wilderness Cooking” yutub kanalının sahibi Təvəkkül Aslanov Kəlbəcərdə bütöv quzu bişirib. Bloqçunun "Cənnət məkan Kəlbəcərin dağlarında bütöv quzu bişirdim" başlıqlı videosuna 1 milyondan çox izlənmə sayı gəlib.

Hətta rəy bildirən əcnəbilər Kəlbəcərə getmək istədiklərini qeyd ediblər.

