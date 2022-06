“Odessadan taxıl ixracı ilə bağlı razılaşma yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kreml sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Prezident Vladimir Putin məsələ barədə müxtəlif təkliflər irəli sürüb. Peskovun sözlərinə görə, məsələ barədə danışıqlar davam edir.

Qeyd edək ki, Rusiyanın blokadasına görə ticarət gəmiləri Ukrayna limanlarından ayrıla bilmir. Ukrayna limanlarında 200 milyon ton civarında taxıl qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.