ABŞ-ın Kaliforniya ştatında maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaşlı qadın internetdə pulsuz olan divan elanı ilə üzləşib. Yaşlı qadın pulsuz verilən divanı alıb. Qadın CNN-ə açıqlamasında bildirib ki, o, divanı evə gətirəndən sonra təmizləyəndə parçanın arasında 36 min dollar tapıb. Qadının sözlərinə görə, o pulu qaytarmaq üçün divanın sahibi ilə əlaqə qurub. O, pulu geri qaytarıb. Qadına bu nümunəvi davranışı qarşılığında 2200 dollar mükafat verilib.

