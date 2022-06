Azərbaycanda maska tələbi yenidən tətbiq olunacaq? - Yeni virusla bağlı XƏBƏRDARLIQ

"Azərbaycanla qonşu ölkələrdə meymunçiçəyi virusuna yoluxanlar varsa, deməli, təhlükə ölkəmizə daha da yaxınlaşıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "ARB24"də yayımlanan "Nə Baş Verir?" verilişində qonaq olan Səhiyyə Nazirliyinin eksperti Ləman Qalimova bildirib.

Ekspertin sözlərinə görə, uçuş zamanı və digər sıx yerlərdə olarkən əhalinin maskadan istifadə etməsi daha yaxşı olar: "Qadağa götürüldüyü üçün insanlar rahatlığa çıxıblar. Maskadan qətiyyən istifadə olunmur. Lakin bilməliyik ki, əgər sərhəd ölkədə bu virusa rast gəlinibsə, bizim ölkəyə gəlmə şansı da yüksəlib".

