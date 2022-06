İranın Tabas şəhəri yaxınlığında qatarın relslərdən çıxması nəticəsində azı 17 nəfər həyatını itirib. 50-dən çox yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı qatarda 420 sərnişin olub. Rəsmi dairələrin məlumatına görə, qəza zamanı 4 vaqon relslərdən çıxıb. Əraziyə təcili yardım briqadaları cəlb edilib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

