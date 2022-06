Azərbaycan XİN İrana başsağlığı verib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İrana başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in "Tviter"ində qeyd olunub:

“İranda sərnişin qatarının relsdən çıxması nəticəsində insan ölümü ilə nəticələnən qəza xəbəri bizi çox kədərləndirdi. Qəza nəticəsində həlak olanların yaxınlarına və ailələrinə, İran xalqına dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralılara Allahdan şəfa diləyirik”.

Xatırladaq ki, İranın şimal-şərqində yerləşən Tabas şəhərindən təxminən 50 km aralı Mazinou dəmiryol stansiyasında sərnişin qatarının relsdən çıxması nəticəsində azı 17 nəfər ölüb, 50-yə yaxın sərnişin yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.