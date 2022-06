Azərbaycan İCİEC-in üzvlüyünə qəbul edilib

Azərbaycan İslam İnkişaf Bankının (İsDB) Qrupuna daxil olan İnvestisiya və İxrac Kreditlərinin Sığortası üzrə İslam Korporasiyasına (İCİEC) üzvlüyü ilə bağlı müvafiq qətnamə qəbul olunub.

Metbuat.az-ın İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, qətnamə iyunun 1-4-ü tarixlərində Misirin Şarm Əl-Şeyx şəhərində keçirilən İslam İnkişaf Bankının Müdirlər Şurasının 47-ci İllik Toplantısında qəbul edilib.

Tədbirdə iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinə iqtisadiyyat nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev rəhbərlik edib. İllik toplantıda yaşıl və dayanıqlı infrastrukturun qurulması, davamlı inkişaf üçün milli iqtisadiyyatların canlandırılması, insan kapitalının dəstəklənməsi kimi aktual məsələlər müzakirə edilib.

Müdirlərin Dəyirmi Masasında çıxış edən iqtisadiyyat nazirinin birinci müavini işğaldan azad edilmiş ərazilərinimizin inkişafı istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verib, bu sahədə beynəlxalq tərəfdaşların iştirakının, eləcə də qlobal enerji və qida təhlükəsizliyi sahəsində mövcud və potensial problemlərin həlli istiqamətində ölkələrin həmrəyliyinin önəmini qeyd edib.

Toplantı çərçivəsində həmçinin, İslam İnkişaf Bankı Qrupuna daxil olan Ticarətin Maliyyələşdirilməsi üzrə Beynəlxalq İslam Korporasiyasının (İTFC) rəhbəri Hani Salem Sonbol ilə də görüş keçirilib. Tərəflər Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin inkişafı istiqamətində İTFC ilə əməkdaşlıq, eləcə də Azərbaycanın ixrac potensialının gücləndirilməsində Korporasiyanın rolu müzakirə edilib, bu istiqamətdə həyata keçiriləcək növbəti birgə addımlar barədə razılığa gəlinib.

Müdirlər Şurasının 47-ci İllik Toplantısı çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti bir sıra görüşlər keçirib, müzakirələr aparıb.

E. Əliyevin İsDB-in vitse-prezidenti Mənsur Muxtarla görüşündə banka ölkəmizə göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlıq edilib, Bankla əməkdaşlığın yüksək qiymətləndirildiyi vurğulanıb. Görüşdə işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpası və yenidən qurulmasında əməkdaşlıq, KOB-ların dəstəklənməsi, bankların maliyyələşdirilməsi, enerji və qida təhlükəsizliyi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatının (OPEC) Beynəlxalq İnkişaf Fondunun baş direktoru Əbdülhəmid Əl-Xəlifə ilə görüşdə Azərbaycanın 2030-cu ilədək sosial-iqtisadi inkişafına dair Milli Prioritetləri barədə məlumat verilib və qarşıya qoyulmuş hədəflər çərçivəsində ölkəmizin beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlıqda maraqlı olduğu bildirilib, prioritet sahələrin inkişafı istiqamətində əlaqələrin genişləndirilməsinin zəruriliyi diqqətə çatdırılıb.

Qeyd edə ki, Azərbaycan 1992-ci ildən İsDB ilə əməkdaşlıq edir. İsDB-in kapitalında ölkənin payı 0,1 %-dir.

Azərbaycanda bank üzrə ölkə rəhbəri iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov, alternativ rəhbər isə maliyyə naziri Samir Şərifovdur.

Azərbaycan həmçinin İsDB Qrupuna daxil olan Ticarətin Maliyyələşdirilməsi üzrə Beynəlxalq İslam Korporasiyası və Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyasının üzvüdür.

İsDB tərəfindən Azərbaycanda ümumilikdə 1,2 milyard ABŞ dollarından çox 40-dan artıq layihə həyata keçirilib.

