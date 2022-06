"Turan" klubunun sabiq futbolçusu Eldar Bədəlov vəfat edib.

"Turan Tovuz"un Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, keçmiş yarımmüdafiəçi 55 yaşında qəfildən dünyasını dəyişib.

Bədəlov 1993/1994 mövsümündə "Turan"la Azərbaycan çempionu olub. Veteran futbolçu daha əvvəl "Neftçi" klubunun akademiyasında da çalışıb.

