Aparıcı Kamilə Babayevanı it dişləyib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya isitnadən xəbər verir ki, hadisə Novxanı qəsəbəsində bağ evində baş verib.

İt aparıcının əl-ayağını dişləyib.

K. Babayeva Mərkəzi Klinik Xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti normaldır.

